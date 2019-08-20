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定穎自結7月每股賺0.1元 逐步改善營運

2019-08-20 16:01經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB廠商定穎（6251）今（20）日應主管機關要求因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準公告財務數據，自結今年7月單月稅後純益約0.1元，單月自結淨利約2900萬元，逐步改善營運。

定穎下半年也有望擺脫桃園廠區虧損干擾，定穎預定以標售方式出售桃園廠，目標年內完成交易並可認列相關利益。定穎評估出售桃園廠區內部已歷經六年的討論。

PCB

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