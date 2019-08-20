群創明起二度實施庫藏股 每股買回區間4.93~10.47元

2019-08-20 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



群創（3481）董事會今（20）日決議二度買回庫藏股，將自21日起為期兩個月，預計買回3億股（30萬張），買回區間價格4.93~10.47元，估計最多花費31.41億元。

群創表示，買回股份目的，在於維護公司信用及股東權益，預定買回股份占公司已發行股份總數的比率為3.01%。申報時已持有本公司股份之累積股數（股）為8,000萬股

群創表示，公司經第8屆第4次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股4.93元至10.47元間，以新台幣31.41億元作為買回股份之總金額上限，買回本公司普通股，預定買回股數為30萬張。