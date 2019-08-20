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群創再買庫藏股30萬張 每股區間4.93~10.47元

2019-08-20 14:50經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

群創（3481）今（20）日董事會決議買回庫藏股，預計買回30萬張，預計每股買回區間價格4.93~10.47元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回時間自8月21日到10月20日。

群創表示，為維護公司信用及股東權益，將再買回庫藏股，預計買回股份總金額上限1,481.44億元，將買回30萬張，預定買回股份占公司已發行股份總數比率3.01%。

群創指出，申報時已持有本公司股份累積達8萬張；群創近日獲外資買超，但今日股價開平震盪收低，終場以6.85元作收，下跌0.19元，跌幅2.69%，成交19萬2,529張。

群創庫藏股

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