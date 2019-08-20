聯合再生領漲 太陽能族群轉強

2019-08-20 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



今年上半年太陽能股業績表現並未能明顯回升，不過，以毛利率來看，包括聯合再生（3576）、茂迪及太極，今年第2季的單季毛利率都已由負轉正，因此，仍可看出在產業止穩，各廠也積極調整營運結構之下，仍緩步反應在財報表現上，受到毛利率回升激勵，今日太陽能股在聯合再生的上漲帶動下，整體表現相對強勁。

今年上半年國內太陽能模組廠仍沒有明顯的獲利表現，僅安集交出盈餘表現，不過，就毛利率表現來看，顯示產業仍有望逐漸走出谷底。

因此，今日聯合再生股價盤中上漲逾4%，是近期以來，單日較明顯的轉強表現，也帶動其餘太陽能股表現，包括太極也一度上漲約4%，而國碩盤中漲幅約在2%水準，其餘包括茂迪及安集等股也是上漲表現。

聯合再生去年第4季進行大動作的三合一成立後，公司也明顯宣示，不再是一家大型的電池廠，營運將轉型以太陽能模組、太陽能系統業務為主，為因應轉型所需，在拉升太陽能模組的營運比重，再加上對人力也小幅進行調整之後，聯合再生的轉型效益逐漸顯現下，聯合再生第二季毛利率也成功轉正、單季毛利率為0.52%，惟營運仍持續虧損，第二季稅後虧損9.2億元，每股虧損0.36元。

太極能源則在產能調整效益發酵下，第二季毛利率同樣由負轉正、第二季毛利率回升到3.27%，雖然營運持續虧損，但虧損幅度已較上季與去年同期大幅縮減，稅後虧損僅3126萬元，每股虧損0.09 元。

太陽能業者表示，過去二年，國內業者以太陽能電池為主的營運結構逐漸改變，而國內市場也適時由屋頂型，擴大至地面型的電廠建置，對國內模組需求提升有助益，同時，今年下半年歐洲市場也看增溫，整體而言，今年下半年太陽能股營運有機會更好。