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聯合再生 上半年穩坐太陽能模組出貨龍頭

2019-08-20 11:32經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

太陽能模組去年第4季出現觸底之勢，雖然今年以來，出貨情況並未大幅拉升，不過，業者普遍認為，下半年出貨有望續看好，而經過TrendForce綠能研究（EnergyTrend）統計，聯合再生能源（3576）穩坐今年上半年模組出貨龍頭，友達出貨量則是呈現成長。

對今年上半年太陽能模組出貨情況，TrendForce綠能研究（EnergyTrend）分析，台灣模組市場，今年上半年仍是由聯合再生能源（URE）位居出貨龍頭，友達則是排名第二，而第三名的加國陽光能源（CSI）則首次進入前三名。

相較於去年上半年來看，今年上半年台灣市場占URE整體出貨的比重約減少10%，可見已開始逐步調整全球策略布局，降低台灣的比重；而緊追在後的友達，調整銷售策略後，與2018年同期相比，出貨量顯著成長。

元晶上半年出貨主要由供應系統商位於嘉義的大型專案貢獻，而今年三月份取得的台電台南七股150MW指標性地面型專案，將從下半年開始出貨，因此預估今年全年度，該公司的出貨排名會再往前。值得注意的是後來居上的TSMMC（茂迪+碩禾），因上半年取得大型系統商的專案，名次上升至第六名。

TrendForce綠能研究（EnergyTrend）最新《台灣地區電站項目整合報告》指出，2018年台灣太陽能安裝量首次突破1GW大關，吸引眾多外資來台設置太陽能電站，能源局因此將今年的全年安裝目標量提高到1.5GW。達標規劃預估會從四大面向著手：台糖示範專案、工業區屋頂廠房、大型開發商推動專案與去年已申請的同意備案案件。

不過，TrendForce分析師陳君盈指出，因應台灣處於電力自由化的前期，仍需要靠躉購費率補貼來擴大全民參與來帶動太陽能安裝量，因此若要達到2025年總累積安裝量20GW目標，至2025年前，平均躉購費率（Average FiT）每年降幅建議應在4%左右。

太陽能綠能
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