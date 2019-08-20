買盤敲進 5G概念股輪動走紅

2019-08-20 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股（20）日開高後震盪，指數嘗試站穩10,500，盤面上，類股漲跌互見，呈輪動態勢，統新（6426）、昇達科、聯茂等5G概念股表現強勁，為市場續攻指標。

川普政府延長華為禁令，並暗示貿易談判取得進展，同時，市場也預期主要央行將採取經濟刺激措施，推升S&P 500指數連續三個交易日上漲，費城半導體指數更一度上漲2.7%；多方氛圍延續至亞股，帶動台加權指數緩步上揚。

觀察今日盤中表現，除了IC設計類股呈現續強格局外，5G概念股仍為買盤主要推升的族群。

進一步觀之，以統新、昇達科、眾達-KY、聯亞、波若威、華新光等光通訊類股表現最為強勢；當中，統新7月合併營收6,051萬元，較去年同期成長89.7%，累計前七個月合併營收3.25億元，年增26.5%，股價持續反映基本利多，今再度走出長紅，鎖住漲停，最為強勢。

印刷電路板方面，銅箔基板廠聯茂因5G基地台、伺服器等相關高階材料在今年的營運貢獻度提高，法人預期第3季合併營收可望較第2季再成長，股價近期沿5日均線攀升，為盤面強勢股之一。

ABF方面，以欣興及南電相對出色，而如柏承、台光電、精成科、台燿、台表科等PCB股也多有表現。

其他5G概念股同樣有買盤敲進，如網通的中磊、合勤控、智邦等，以及功率放大器的穩懋、全新、宏捷科，和晶片廠立積、瑞昱、信驊等。

法人表示，台股目前在年線附近打底，隨著近日美股漲勢的延續，以及華為禁令寬限期再度延展90日，將有助於指數短多表現，不過，因不確定的因素仍待消解，操作上仍需謹慎因應，不追高殺低。