親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

女友遭綁架與綁匪閃婚！綠帽男戀情「狗血」大轉彎

獨裁者崛起的歷史關鍵？義大利靠收編企業家

買盤敲進 5G概念股輪動走紅

2019-08-20 11:06經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股（20）日開高後震盪，指數嘗試站穩10,500，盤面上，類股漲跌互見，呈輪動態勢，統新（6426）、昇達科、聯茂等5G概念股表現強勁，為市場續攻指標。

川普政府延長華為禁令，並暗示貿易談判取得進展，同時，市場也預期主要央行將採取經濟刺激措施，推升S&P 500指數連續三個交易日上漲，費城半導體指數更一度上漲2.7%；多方氛圍延續至亞股，帶動台加權指數緩步上揚。

觀察今日盤中表現，除了IC設計類股呈現續強格局外，5G概念股仍為買盤主要推升的族群。

進一步觀之，以統新、昇達科、眾達-KY、聯亞、波若威、華新光等光通訊類股表現最為強勢；當中，統新7月合併營收6,051萬元，較去年同期成長89.7%，累計前七個月合併營收3.25億元，年增26.5%，股價持續反映基本利多，今再度走出長紅，鎖住漲停，最為強勢。

印刷電路板方面，銅箔基板廠聯茂因5G基地台、伺服器等相關高階材料在今年的營運貢獻度提高，法人預期第3季合併營收可望較第2季再成長，股價近期沿5日均線攀升，為盤面強勢股之一。

ABF方面，以欣興及南電相對出色，而如柏承、台光電、精成科、台燿、台表科等PCB股也多有表現。

其他5G概念股同樣有買盤敲進，如網通的中磊、合勤控、智邦等，以及功率放大器的穩懋、全新、宏捷科，和晶片廠立積、瑞昱、信驊等。

法人表示，台股目前在年線附近打底，隨著近日美股漲勢的延續，以及華為禁令寬限期再度延展90日，將有助於指數短多表現，不過，因不確定的因素仍待消解，操作上仍需謹慎因應，不追高殺低。

5G營收概念股
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

錸德歸檔光碟 出貨放量

2019-08-19 23:23

索尼秀8K電視 瑞昱沾光

2019-08-19 23:23

涉違反證交法 聯德董座判刑

2019-08-19 23:23

矽創 Q3營收 拚新高

2019-08-19 23:22

致新7月每股純益0.83元 展望樂觀

2019-08-19 23:21

凌巨7月每股純益0.09元 業強0.16元

2019-08-19 23:21

台達電 工業機器人搶市

2019-08-19 23:20

研華、凌華 秀智動化實力

2019-08-19 23:20

勤誠 將擴建研發中心

2019-08-19 23:20

可成Q3營運 拚大成長

2019-08-19 23:19

宏達電填息 漲勢又收斂

2019-08-19 14:39

大立光遭降評 股價獨嘆息

2019-08-19 14:39

聯發科5G手機布局收割 第3季營運看旺股價強漲

2019-08-19 12:08

聯發科強攻5G 股價創近16個月高點

2019-08-19 11:57

外資降評 大立光股價回測3,700元

2019-08-19 11:37

聯發科領軍 IC設計族群短多點火

2019-08-19 10:39

中磊股價帶量走升 站穩短期均線

2019-08-19 10:35

投信力挺 金居股價創波段新高

2019-08-19 10:29

外資繼續買？ 群創不到一小時爆10萬張大量

2019-08-19 10:26

外資回頭買 元太早盤帶量揚

2019-08-19 10:14

蘋果、華為概念股領軍 台股開高走高

2019-08-19 10:13

大立光遭降評 股價逆勢走跌

2019-08-19 09:47

後市仍看好 旺宏股價續彈升

2019-08-19 09:42

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35
看更多

熱門文章

內外資青睞 四檔潛力股出列

2019-08-19 20:30

電子高價股前十強 外資捧財報出色績優股

2019-08-19 23:31

四檔小金雞成長動能強 內外資愛

2019-08-19 23:29

聯發科強攻5G 股價創近16個月高點

2019-08-19 11:57

電子高價股十檔 外資捧

2019-08-20 06:15

台股市值三天增5,000億 第一名台積電就增加逾千億

2019-08-19 23:31

聯發科強漲領軍 IC設計成盤面焦點

2019-08-19 14:39

IC設計股 買盤點火

2019-08-19 23:29

錸德歸檔光碟 出貨放量

2019-08-19 23:23

台燿邁步填息 供料續攪局

2019-08-19 14:39

聯發科5G手機布局收割 第3季營運看旺股價強漲

2019-08-19 12:08

台股收漲67.86點破底危機暫解 三大法人賣超26.01億

2019-08-19 15:06

BDI迎暖流 散裝船鳴笛

2019-08-19 14:39

宏達電填息 漲勢又收斂

2019-08-19 14:39

可成Q3營運 拚大成長

2019-08-19 23:19

印度上週亞股唯一吸金股市 台股連3週賣超

2019-08-19 21:32

保守派翻多 大摩喊買環球晶

2019-08-19 20:50

多空拉鋸 台股收漲67.86點10,500得而復失

2019-08-19 14:02

ETF最前線／法人大買T50反 台股防下測

2019-08-19 14:39

大立光遭降評 股價獨嘆息

2019-08-19 14:39

技嘉、華通抗震 四檔夯

2019-08-19 23:38

索尼秀8K電視 瑞昱沾光

2019-08-19 23:23

台達電 工業機器人搶市

2019-08-19 23:20

群翊美國大單到手 10月起可望出貨

2019-08-19 23:23

大銀微23日起申購 每股暫定56元

2019-08-19 14:39

矽創 Q3營收 拚新高

2019-08-19 23:22

麗清Q3擴產 迎Q4旺季

2019-08-19 14:40

美股千點震盪整理 專家：逢彈偏空

2019-08-19 14:39

IC雙雄出擊 認購來電

2019-08-19 23:38

涉違反證交法 聯德董座判刑

2019-08-19 23:23

裕民領軍 散裝船續反彈

2019-08-19 12:15

精測本季業績 估增三成

2019-08-19 23:19

金居7月每股賺0.08元 夏季電價影響獲利

2019-08-19 20:04

外資降評 大立光股價回測3,700元

2019-08-19 11:37

可成咬蘋果 Q3出貨動能恢復

2019-08-19 18:28

廷鑫鋁合金 攻汽車供應鏈

2019-08-19 14:40

致新7月每股純益0.83元 展望樂觀

2019-08-19 23:21

中國扶持內需消費 淘帝-KY領漲中概內需股走強

2019-08-19 12:06

凌巨7月每股純益0.09元 業強0.16元

2019-08-19 23:21

科技股續強 量能不足10500點得而復失

2019-08-19 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top