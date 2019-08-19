聯發科領軍 IC設計族群短多點火

2019-08-19 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（19）日開高震盪，延續短多氛圍，收復5、10日均線，盤面上，聯發科（2454）、矽創、神盾等IC設計股獲買盤點火，漲幅表現整齊，成市場焦點。

上周五台股指數上漲收復年線，但年線目前扣抵值為10,800點位附近，年線將持續下彎，支撐力道有限，且目前各期均線仍處下彎態勢，上檔賣壓沉重，加上外資籌碼面偏空，使台股多方氣勢偏弱，法人預期年線附近仍是近日多空對抗焦點，而在此區間震盪格局下，市場將以個股各自表現為主。

觀察今日盤面，電子股表現較傳產股活躍，擁5G概念的PCB、光通訊族群持續吸引資金，輪動表現，面板股友達、群創、矽晶圓中美晶、環球晶延續反彈走勢，IC設計族群聯發科、矽創等也多有表現。

市場傳出IC設計大廠聯發科目前在5G訂單上除了有機會拿下OPPO、Vivo等兩大客戶之外，也有機會在2020年打入華為供應鏈，掌握5G手機商機，在消息面帶動下，聯發科股價突破盤整格局，K線拉出長紅棒，盤中漲逾8%，攻高力道強勁，使IC設計族群能見度提升。

盤中，矽創、神盾受惠光學指紋辨識市場滲透率提升的利多，股價各漲9%、3%；其他如世芯-KY、信驊、譜瑞-KY漲4%；聯詠、立積、聚積漲3%、晶心科漲逾2%；M31、祥碩、群聯、創意、原相等也有1%以上的漲幅表現。