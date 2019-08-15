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達不到年500萬業績？台大25年小吃店傳被迫歇業

晶技自結7月每股稅前盈餘0.26元

2019-08-15 20:51經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

台灣晶技（3042）今（15）日公布，自結7月稅前盈餘0.81億元，月增72.5%、年減12%，每股稅前盈餘0.26元。累計前7月自結稅前盈餘3.24億元，年減4.5%，每股稅前盈餘1.05元。

晶技

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