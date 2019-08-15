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健和興7月每股稅前盈餘0.34元

2019-08-15 18:31經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

健和興今天公自結2019年7月份營收達2.89億元，較上月及去年同期小幅下滑；累計今年1至7月份之營收為19.75億元，較去年同期些幅衰退。

健和興2019年7月份營業淨利為4,411萬元，較上月營業淨利相當，7月份稅前淨利為5,220萬元，較去年同期稅前淨利相當、較上月稅前淨利躍升80.42%。7月業外收益增加，主要係受惠於外幣匯率回穩，使其產生兌換評價利益。

以目前實收資本額15.57億元計算，健和興2019年7月每股稅前盈餘為0.34元；累計1至7月自結每股稅前盈餘為2.24元。

健和興營收

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