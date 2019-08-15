車用LED產值持續成長 億光去年營收躋身全球前十

2019-08-15 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



TrendForce LED研究最新報告顯示，歐美廠商車用LED營收衰退，亞洲廠商表現亮眼，億光（2393）去年車用LED營收4,800萬美元，全球排名第八，也是前十名中唯一的台廠。

根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新「2019 全球車用 LED 區域市場分析報告- 乘用車與物流車」顯示，2018年以來，受全球貿易摩擦及景氣衰退影響，全球車市呈現負成長，但各主要車用照明產品的LED滲透率仍持續提升，加上新能源車對LED的需求高於傳統汽車，且銷量成長速度較快，車用LED產值及數量在未來幾年仍將保持小幅成長，預計今年全球車用LED產值31.7億美元，2018~2023年CAGR為7%。

TrendForce分析師王婷表示，觀察全球主要LED封裝廠商的車用LED光源營收排名， 2018年全球前三名仍為歐司朗光電半導體（OSRAM Opto Semiconductors）、日亞化學（Nichia）、Lumileds。

在中美車市衰退的影響下，OSRAM、Lumileds等廠商2018年車用 LED 營收呈現持平或小幅衰退。

日本車市2018年表現相對亮眼，帶動日系LED廠商營收持續成長。韓國則是以首爾半導體表現最為突出，在車外照明領域積極滿足客戶對於高功率和可靠性的需求，車用營收穩定上升。

TrendForce也觀察到，億光、CREE等廠商積極佈局前裝市場，營收成長明顯。2018年億光的車用LED營收達4,800萬美元，全球排名第八，也是前十名中唯一的台廠。目前，億光已經量產頭燈用LED，產品打入歐美一級車廠，並計畫與德國廠商海拉（Hella）共同開發矩陣式頭燈，用於2019年的新車款。

億光今年也推出用於尾燈的mini LED概念產品，使用自家小間距顯示屏元件製成，有望於2020年投入實際使用。此外，億光計劃將業務擴展至車用模組，並已經在蘇州工廠進行模組產線的規劃，未來在汽車照明的市占率有望進一步提升。

在產品發展部分，LED頭燈市場多樣性增加，主流國際廠商陸續推出單晶或雙晶LED應用於近燈之中。在LED朝小型化發展的趨勢下，車用頭燈的設計更具彈性，由過去講求的照明功能，擴展至智慧化的系統，甚至搭配投影。預期頭燈的產值及滲透率在未來幾年將持續成長。

在車內部分，因應目前的智慧照明趨勢，部分廠商推出RGB或更高規格的LED產品用於車內氛圍燈，實現全彩混色及動態情境效果。氛圍燈LED的主要廠商為Dominant、OSRAM、億光、光寶、弘凱等。

以億光為例，在今年新推出運用於氛圍燈的0.2W 2525 LED，客戶可以自行選擇適合車內氛圍的晶片顏色組合（如RRYY或RGBB），色彩效果比RGB LED產品更為豐富。

氛圍燈的興起也帶動車內裝飾燈用的LED產值成長。目前，LED全彩氛圍燈產品多導入至前裝市場的高階車款，預計隨著產品規格持續發展以及市場需求提升，未來也將快速向中階車種普及。