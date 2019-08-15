親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

藝人丁小芹胞弟傳死訊 疑因酗酒過量陳屍家中

美國救香港？川普：香港問題連動中美貿易談判

車用LED產值持續成長 億光去年營收躋身全球前十

2019-08-15 14:29經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

TrendForce LED研究最新報告顯示，歐美廠商車用LED營收衰退，亞洲廠商表現亮眼，億光（2393）去年車用LED營收4,800萬美元，全球排名第八，也是前十名中唯一的台廠。

根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新「2019 全球車用 LED 區域市場分析報告- 乘用車與物流車」顯示，2018年以來，受全球貿易摩擦及景氣衰退影響，全球車市呈現負成長，但各主要車用照明產品的LED滲透率仍持續提升，加上新能源車對LED的需求高於傳統汽車，且銷量成長速度較快，車用LED產值及數量在未來幾年仍將保持小幅成長，預計今年全球車用LED產值31.7億美元，2018~2023年CAGR為7%。

TrendForce分析師王婷表示，觀察全球主要LED封裝廠商的車用LED光源營收排名， 2018年全球前三名仍為歐司朗光電半導體（OSRAM Opto Semiconductors）、日亞化學（Nichia）、Lumileds。

在中美車市衰退的影響下，OSRAM、Lumileds等廠商2018年車用 LED 營收呈現持平或小幅衰退。

日本車市2018年表現相對亮眼，帶動日系LED廠商營收持續成長。韓國則是以首爾半導體表現最為突出，在車外照明領域積極滿足客戶對於高功率和可靠性的需求，車用營收穩定上升。

TrendForce也觀察到，億光、CREE等廠商積極佈局前裝市場，營收成長明顯。2018年億光的車用LED營收達4,800萬美元，全球排名第八，也是前十名中唯一的台廠。目前，億光已經量產頭燈用LED，產品打入歐美一級車廠，並計畫與德國廠商海拉（Hella）共同開發矩陣式頭燈，用於2019年的新車款。

億光今年也推出用於尾燈的mini LED概念產品，使用自家小間距顯示屏元件製成，有望於2020年投入實際使用。此外，億光計劃將業務擴展至車用模組，並已經在蘇州工廠進行模組產線的規劃，未來在汽車照明的市占率有望進一步提升。

在產品發展部分，LED頭燈市場多樣性增加，主流國際廠商陸續推出單晶或雙晶LED應用於近燈之中。在LED朝小型化發展的趨勢下，車用頭燈的設計更具彈性，由過去講求的照明功能，擴展至智慧化的系統，甚至搭配投影。預期頭燈的產值及滲透率在未來幾年將持續成長。

在車內部分，因應目前的智慧照明趨勢，部分廠商推出RGB或更高規格的LED產品用於車內氛圍燈，實現全彩混色及動態情境效果。氛圍燈LED的主要廠商為Dominant、OSRAM、億光、光寶、弘凱等。

以億光為例，在今年新推出運用於氛圍燈的0.2W 2525 LED，客戶可以自行選擇適合車內氛圍的晶片顏色組合（如RRYY或RGBB），色彩效果比RGB LED產品更為豐富。

氛圍燈的興起也帶動車內裝飾燈用的LED產值成長。目前，LED全彩氛圍燈產品多導入至前裝市場的高階車款，預計隨著產品規格持續發展以及市場需求提升，未來也將快速向中階車種普及。

根據TrendForce LED最新報告，億光去年車用LED營收全球排名第八，也...
根據TrendForce LED最新報告，億光去年車用LED營收全球排名第八，也是前十名中唯一的台廠。 記者侯永全／攝影
分享

LED營收億光

相關新聞

軟硬通吃的5G概念股

2019-08-15 12:30

TPK-KY股價開低走高 早盤黑翻紅站穩5日線

2019-08-15 10:34

凌陽Q2獲利減12％ 本季看旺

2019-08-14 23:30

藍天NB出貨 旺到11月

2019-08-14 23:30

亞太電新服務 績增130％

2019-08-14 23:30

敦泰Q2每股-0.47元 虧損收斂

2019-08-14 23:29

崇越Q2每股+2.51元 後市帶勁

2019-08-14 23:29

上半年每股純益 明泰0.16元

2019-08-14 23:29

Q2獲利 微星減 技嘉增

2019-08-14 23:28

凌通Q2獲利跳增二倍 一年高點

2019-08-14 23:25

嘉聯益上季獲利增297％ 金像電陷虧損

2019-08-14 23:25

樂觀派滙豐證券看鴻海 目標價略降至105元

2019-08-14 20:20

聲寶領漲 家電類股齊揚

2019-08-14 14:34

下半年更好 樺漢漲逾5%

2019-08-14 14:34

PCB龍頭／外資升目標價 臻鼎奔漲停

2019-08-14 14:33

致新 Q3毛利率上看36％

2019-08-14 14:27

蘋果新機拉貨潮 玉晶光產能滿載

2019-08-14 14:27

力旺接單打入安全監控市場 股價攻漲停

2019-08-14 11:45

旺宏早盤股價強彈 一度漲逾5%

2019-08-14 10:25

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35
看更多

熱門文章

十大獲利雙成長股 外資按讚

2019-08-14 20:09

道瓊暴跌800點 台股早盤重挫逾130點

2019-08-15 09:22

5G明星股 法人點將

2019-08-14 19:37

17檔獲利躍進 法人追捧

2019-08-15 00:37

寶成上半年獲利 大增四成

2019-08-15 00:30

樂觀派滙豐證券看鴻海 目標價略降至105元

2019-08-14 20:20

雙成長十傑 外資狂敲

2019-08-15 00:39

上市櫃半年報 五天王威風

2019-08-15 00:34

5G明星股 法人點將

2019-08-14 23:34

金雞發威 潤泰全賺逾一股本

2019-08-15 00:30

嘉聯益上季獲利增297％ 金像電陷虧損

2019-08-14 23:25

上市櫃獲利 淡季見佳績

2019-08-14 23:39

美股獲利回吐 期貨夜盤走跌

2019-08-14 21:51

季報犀利股 盤面亮點

2019-08-15 00:38

亞泥內外皆美 純益創高

2019-08-15 00:28

52家企業Q2 EPS創新高 8月來這檔股價漲最多

2019-08-14 17:53

大宇資Q2每股賺9.74元

2019-08-14 23:24

憂經濟衰退美股大跌800點 台股回測壓力大

2019-08-15 08:54

大同Q2稅後淨損44.3億元 認列華映、綠能虧損成主因

2019-08-14 22:30
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top