聚鼎、興勤 看好下半年優於上半年

2019-08-15 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ╱即時報導



被動元件市況在今年上半年仍呈現低迷的態勢，不過其中的保護元件廠包括聚鼎（6224）、興勤表現相對穩定；聚鼎在一線智慧手機大廠拉貨下，第2季獲利來到4個季度高點，興勤第2季獲利和首季持平，兩家廠商看待下半年皆認為會優於上半年。

在一線智慧手機品牌和陸系品牌拉貨下，聚鼎第2季獲利表現亮眼，達8,432萬元、來到4季高點，相較首季3,789萬元、季成長逾一倍，不過和去年相比則年減27.31%，聚鼎表示去年主要動能來自於比特幣挖礦市場火熱，帶動散熱基板出貨量。

隨著比特弊行情走跌，今年首季並未出現挖礦設備的訂單，但比特弊價格近期又再度攀升，在散熱基板部分出現急單，第2季相較第1季出貨量成長逾二成左右，所以第2季在智慧手機拉貨和挖礦設備訂單升溫下，稼動率提高至九成，讓第2季毛利率由第1季的39%提升到46%，每股盈餘也從0.47元來到1.05元。

展望第3季，法人認為在該公司保護元件（PPTC）於智慧手機部分陸續出貨下、以及散熱基板客戶急單湧進，預期第3季將會優於第2季。

同樣為保護元件廠的興勤，第2季獲利為2.5億元和首季持平，不過相較其他被動元件廠，興勤今年第2季和去年同期相比則年減18.57%，並未呈現大幅度的衰退，表現相對穩健。