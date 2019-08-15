親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

抗爭者的香港保衛戰：反送中是下一個六四事件？

聚鼎、興勤 看好下半年優於上半年

2019-08-15 12:16經濟日報 記者李孟珊╱即時報導

被動元件市況在今年上半年仍呈現低迷的態勢，不過其中的保護元件廠包括聚鼎（6224）、興勤表現相對穩定；聚鼎在一線智慧手機大廠拉貨下，第2季獲利來到4個季度高點，興勤第2季獲利和首季持平，兩家廠商看待下半年皆認為會優於上半年。

在一線智慧手機品牌和陸系品牌拉貨下，聚鼎第2季獲利表現亮眼，達8,432萬元、來到4季高點，相較首季3,789萬元、季成長逾一倍，不過和去年相比則年減27.31%，聚鼎表示去年主要動能來自於比特幣挖礦市場火熱，帶動散熱基板出貨量。

隨著比特弊行情走跌，今年首季並未出現挖礦設備的訂單，但比特弊價格近期又再度攀升，在散熱基板部分出現急單，第2季相較第1季出貨量成長逾二成左右，所以第2季在智慧手機拉貨和挖礦設備訂單升溫下，稼動率提高至九成，讓第2季毛利率由第1季的39%提升到46%，每股盈餘也從0.47元來到1.05元。

展望第3季，法人認為在該公司保護元件（PPTC）於智慧手機部分陸續出貨下、以及散熱基板客戶急單湧進，預期第3季將會優於第2季。

同樣為保護元件廠的興勤，第2季獲利為2.5億元和首季持平，不過相較其他被動元件廠，興勤今年第2季和去年同期相比則年減18.57%，並未呈現大幅度的衰退，表現相對穩健。

智慧手機比特幣

相關新聞

TPK-KY股價開低走高 早盤黑翻紅站穩5日線

2019-08-15 10:34

凌陽Q2獲利減12％ 本季看旺

2019-08-14 23:30

藍天NB出貨 旺到11月

2019-08-14 23:30

亞太電新服務 績增130％

2019-08-14 23:30

敦泰Q2每股-0.47元 虧損收斂

2019-08-14 23:29

崇越Q2每股+2.51元 後市帶勁

2019-08-14 23:29

上半年每股純益 明泰0.16元

2019-08-14 23:29

Q2獲利 微星減 技嘉增

2019-08-14 23:28

凌通Q2獲利跳增二倍 一年高點

2019-08-14 23:25

嘉聯益上季獲利增297％ 金像電陷虧損

2019-08-14 23:25

樂觀派滙豐證券看鴻海 目標價略降至105元

2019-08-14 20:20

聲寶領漲 家電類股齊揚

2019-08-14 14:34

下半年更好 樺漢漲逾5%

2019-08-14 14:34

PCB龍頭／外資升目標價 臻鼎奔漲停

2019-08-14 14:33

致新 Q3毛利率上看36％

2019-08-14 14:27

蘋果新機拉貨潮 玉晶光產能滿載

2019-08-14 14:27

力旺接單打入安全監控市場 股價攻漲停

2019-08-14 11:45

旺宏早盤股價強彈 一度漲逾5%

2019-08-14 10:25

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35
看更多

熱門文章

十大獲利雙成長股 外資按讚

2019-08-14 20:09

道瓊暴跌800點 台股早盤重挫逾130點

2019-08-15 09:22

5G明星股 法人點將

2019-08-14 19:37

17檔獲利躍進 法人追捧

2019-08-15 00:37

樂觀派滙豐證券看鴻海 目標價略降至105元

2019-08-14 20:20

寶成上半年獲利 大增四成

2019-08-15 00:30

雙成長十傑 外資狂敲

2019-08-15 00:39

上市櫃半年報 五天王威風

2019-08-15 00:34

5G明星股 法人點將

2019-08-14 23:34

金雞發威 潤泰全賺逾一股本

2019-08-15 00:30

上市櫃獲利 淡季見佳績

2019-08-14 23:39

嘉聯益上季獲利增297％ 金像電陷虧損

2019-08-14 23:25

美股獲利回吐 期貨夜盤走跌

2019-08-14 21:51

季報犀利股 盤面亮點

2019-08-15 00:38

52家企業Q2 EPS創新高 8月來這檔股價漲最多

2019-08-14 17:53

大宇資Q2每股賺9.74元

2019-08-14 23:24

大同Q2稅後淨損44.3億元 認列華映、綠能虧損成主因

2019-08-14 22:30

亞泥內外皆美 純益創高

2019-08-15 00:28

憂經濟衰退美股大跌800點 台股回測壓力大

2019-08-15 08:54

PCB龍頭／外資升目標價 臻鼎奔漲停

2019-08-14 14:33

潤泰全上半年優於預期 集團股同樂

2019-08-14 14:34

正新、建大 Q2獲利攀高

2019-08-14 23:34

潤泰全多角化布局 開花結果

2019-08-15 00:29

下半年五大族群看好 台股評價相對低向上空間大

2019-08-15 10:16

雙鴻、喬山 題材熱炒

2019-08-15 00:39

蘋果新機拉貨潮 玉晶光產能滿載

2019-08-14 14:27

美關稅加徵延後利多 台股上漲65.07點收10,427

2019-08-14 13:40

趕工潮來了 台泥也受惠

2019-08-15 00:27

亞太電新服務 績增130％

2019-08-14 23:30

美時上半年EPS 1.35 元 看好外銷業務發展

2019-08-14 17:54

昇佳純益EPS 14.46元 上半年財報稱冠興櫃

2019-08-15 00:40

台股收復10,400關收漲65.07點 三大法人賣超14.03億

2019-08-14 15:12

穩懋高層搬風 陳國樺接任總座

2019-08-14 18:48

製鞋三雄 加速攻南向

2019-08-15 00:28

除了大同、大飲 其他公司都已申報第2季財報

2019-08-14 18:50

味全業外進補 上半年獲利創高

2019-08-15 09:37

崇越Q2每股+2.51元 後市帶勁

2019-08-14 23:29

國際變數多 內資仍是撐盤主力

2019-08-14 23:51

5G升溫 雍智攻上漲停

2019-08-14 14:34

郭明錤看好400G交換器PCB商機 華通、金像電強漲

2019-08-15 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top