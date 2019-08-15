嘉澤旺季動能強勁 Q4營運攀高峰

2019-08-15 11:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



連接器廠嘉澤（3533）下半年喜迎旺季，由於伺服器與PC插槽升級，英特爾與超微新伺服器平台推出，帶動伺服器、PC／NB三大類營收同步成長，法人預估第3季營收可雙位數成長，第4季單月營收攀上今年高峰。下半年營運動能強勁，今（15）日股價逆勢抗跌，盤中一度至242.5元，漲幅2.53%。

嘉澤第三季伺服器及、PC／NB插槽營收持續成長，其中英特爾Purley伺服器處理器滲透率持續攀升，今年可望見到60~70%滲透率，帶動嘉澤金屬基座出貨量攀升，PC／NB出貨開始回溫，下半年優於上半年；且國際銅價來到每公噸5,735美元低水位區，有利於嘉澤成本獲利結構優化，下半年毛利率提升。

法人表示，嘉澤第3季營收持續成長，但較先前趨緩，預期仍可維持雙位數成長，主要因子公司嘉基的中國客戶訂單減少導致營收較預期低，但毛利率與營益率則轉強。

第4季進入今年營運高峰期，伺服器需求回升，超微第二代EPYC伺服器新平台可望陸續貢獻，有利於嘉澤營收動能，全年嘉澤伺服器營收可望維持20%以上成長。

隨著英特爾伺服器平台推進至Whitley，金屬扣具出貨單價可望提升，嘉澤在塑膠底座的供貨比重也可望增加，因接腳數增加至4,189將使插槽均價提高10%至20%；及未來Eagle Stream伺服器平台升級，其接腳數超過5,000，均價提高50%以上。