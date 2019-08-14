52家企業Q2 EPS創新高 8月來這檔股價漲最多

2019-08-14 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股上市櫃公司第2季財報陸續結算，統計至今(14)日，共有52家公司第2季每股純益創下新高紀錄，其中，8月來股價上漲的有26家，2家持平，24家則是下跌；8月來漲幅超過10%的有8家，以遊戲股鈊象(3293)8月來漲幅26.82%居冠、雙鴻漲幅19.06%居次、面板股凌巨漲幅16.18%。

根據最新統計，第2季每股純益創新高的個股達52家，包括大宇資、旭隼、廣運、鈊象、天宇、鮮活果汁-KY、醫揚、中連貨、鼎翰、貿聯-KY、億豐、寬宏藝術、漢唐、台達電、鐿鈦、瑞昱、三洋紡、南寶、勤益控、中租-KY、雙鴻、六 角、佐登-KY、智邦、日友、達新、豐泰、信邦、緯軟、杰力、大塜、聯茂、淩巨、亞泥、國碳科、豐達科、友通、良維、世豐、惠普、中菲行、鈺太、欣泰、慧智、聚碩、鑫科、昇陽半、雙美、瑞基、鑫聯大投控、和康生、順藥等。

其中，單季每股純益超過5元有大宇資、旭隼、廣運、鈊象、天宇、鮮活果汁-KY；累計上半年每股純益超過10元的有旭隼、鈊象；若是超過5元以上還有大宇資、鼎翰、鮮活果汁-KY、漢唐、醫揚、貿聯-KY、廣運、億豐、瑞昱、天宇、中租-KY、鐿鈦、寬宏藝術。

從三大法人買賣超來看，8月來三大法人合計買超千張以上的有雙鴻、信邦、亞泥、鈊象、聯茂、良維；外資買超逾千張的有凌巨、信邦、智邦、鈊象、億豐、良維、亞泥；投信買超逾千張則有雙鴻、智邦、聯茂、昇陽半；自營商買超逾千張則有亞泥。

統計8月以來的股價表現，共有26檔家上漲，2家持平，24家下跌；漲幅領先且超過1成的個股包括鈊象、雙鴻、凌巨、寬宏藝術、智邦、億豐、鑫聯大投控、昇陽半等，大多是三大法人買超居多的個股；法人指出，第2季財報表現優的個股，是近期吸引法人青睞的標的，成為推升股價走高的動要動能。