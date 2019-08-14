力旺接單打入安全監控市場 股價攻漲停

2019-08-14 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



力旺董事長徐清祥 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 矽智財廠商力旺（3529）舉行法說會，會中對於近期業績較去年同期下滑，總經理沈士傑表示，應是短期現象，同時指出，該公司在中國的接單有好的進展，並已打進安全監控產品領域，對未來營運持續看好，此消息今（14）日也激勵盤中一度攻上漲停板。

力旺股價近日出現修正，對於7月營收2.26億元，年減21.15%，且累計今年前七個月營收9.37億元，年減2.66%，沈士傑說，這應是短期現象，未來仍將追求營運成長，且該公司已打入中國的安全監控領域，此消息激勵該股今日股價出現反彈，盤中股價漲幅一度逾衝上漲停板，股價盤中漲停價來到342元。

力旺公布第2季稅後純益1.15億元，季減35.03%，年增2.7%，第2季每股稅後純益1.55元，季減35.2%，年增4.7%。對於第2季獲利較去年同期下滑，沈士傑表示，今年營收和獲利未如預期成長，主要受到美系客戶電源管理晶片因庫存調整，投片未在上半年順利展開，加上面板驅動IC也處於庫存調整，導致7月未能如期認列權利金，影響營收表現，但這只是短期現象。

對於外界也關注日韓貿易戰對該公司的影響，沈士傑則是指出，韓國企業會思考全球量產地點規劃，為風險管理，將會加速在台灣或其他地區晶圓代工廠生產，這對力旺而言，將是機會，且公司已有相關計畫已在進行中。

此外，沈士傑也指出，力旺還有很多合作案有重大突破，除OTP系列IP打入DRAM大廠修補DRAM製程及後段封裝良率，在14奈米的記憶體IP，也取得大陸最大IC設計公司導入並完成產品設計定案。

力旺也切入南韓自製晶片，用於生產影像處理器（ISP）、這部分也是日韓貿易戰後，韓廠開始與台灣和力旺合作，預料可為力旺下半年及未來注入成長動能。