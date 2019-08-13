泰碩Q2賺0.7元 下半年拚成長

2019-08-13 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



散熱模組廠泰碩（3338）13日公告上季財報，今年第2季每股純益0.7元，較今年首季每股純益0.61元、去年同期每股純益0.52元，雙雙成長，業績表現不俗。

泰碩今年第2季營收10.44億元，季增12.2%、年增41.4%，稅後純益6,071萬元，季增13.2%、年增67.9%，每股純益0.7元；累計上半年合併營收19.74億元，年增35%，稅後純益1.13億元，較去年同期稅後純益僅23萬元激增數十倍，每股純益1.31元，也比去年同期損益兩平優異。

此外，泰碩今年7月營收衝上4.1億元，月增14.7%、年增39.5%，單月營收創歷史新高。法人指出，泰碩今年散熱產品以手機應用以及電信設備兩大方向為主；其中，手機散熱模組首度打入韓系客戶新款旗艦機，已於6月開始出貨，目前訂單能見度達第3季底，全年展望樂觀。

據悉，泰碩今年首度打入三星旗艦智慧機供應鏈，成為繼雙鴻、超眾後，第三家三星智慧手機散熱模組供應商，而7月營收跳增的主因則來自Note 10積極拉貨所致，加上5G基地台所需的散熱模組穩健成長，帶動營運表現亮眼。

法人表示，由於Note 10將支援5G技術，因此對散熱的需求提升，而泰碩正積極擴產散熱效果更強的熱板，已成為三星不可或缺的供應商之一。預料下半年泰碩仍然有機會獲得其他品牌廠的訂單，有助於讓營運表現優於上半年。