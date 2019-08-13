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史上最大經濟泡沫？上半年中國逾270家房企破產

才剛慰留邱顯智 洪慈庸開記者會宣布退出時代力量

欣興因應5G IC載板擴產 明年擬投資台灣百億元

2019-08-13 15:51經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

欣興（3037）今（13）日召開法說會，GMOII總經理沈再生提及擴產IC載板以及應用需求、規劃明年資本支出160億元中用於投資台灣百億元，台灣楊梅新廠已經在8月動土。

沈再生也表示，若整體投資百億元目標產出初期約在70~80億元，蘇州廠區2021年以後較有全稼動機會，整體仍看實際產品結構而定，同時美中貿易戰以及全球5G佈建也會影響產能開出情況。

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法說會貿易戰欣興

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