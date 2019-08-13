華碩Q2每股賺2.3元 季減23%、年增26%

2019-08-13 14:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



華碩今（13）日舉辦線上法說會，公布財報，第2季營收為712.7億元，季減15%、年減11%，華碩表示，比原先目標略微落後，因為美中貿易戰造成中國通路需求減弱與庫存影響。

單季毛利率13.8%，毛利率改善受惠於持續產品組合改善，同時零組件當季價格下滑。第2季營業利益為10.1億元，營益率1.4%，季增14%、年減64%，單季稅後純益為16.8億元，年增26%、季減23%，單季EPS為2.3元，低於首季的2.9元，但優於去年同期的1.8元。

業外方面，第2季亞旭投資損失5,700萬元，損失比去年相比大幅減少，預期亞旭會持續改善調整，反映在下半年。

華碩上半年有約16~17億元匯兌收益，華碩表示，美中貿易戰第3季影響到匯率、匯價，目前到本季，中國收入、業外人民幣部位管理是有壓力，華碩會審慎管理。此外，第3季會有現金股利收入約22.5億元。

華碩表示，東南亞市場持續改善與成長，但是因為中國大陸需求波動，有抵消掉亞洲區狀況。

華碩目標第3季PC出貨量季成長20%、零組件季增15%。

華碩表示，整體來說，營運成長已正面發展，通路庫存掌握、產品創新與品質，走到好的改善。在產業環境來說，還是面對美中貿易戰經濟不確定性，以及PC同業競爭，華碩目標營運正向發展是確定的，會需要較長的時間來落實公司改善與效益。

此外，原先提出公司高股利政策，今天董事會討論，確定未來三年，每年發放10元以上現金股利為目標。

華碩法說會由華碩共同執行長許先越、胡書賓說明第2季營運成果，華碩近期推出電競手機 ROG Phone II 氣勢如虹，手機銷售表現備受關注。