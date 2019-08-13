由田上半年獲利激增 股價逆勢抗跌

2019-08-13 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



AOI（自動光學檢測）設備廠由田（3455）上半年稅後淨利較去年同期激增近250%，帶動每股盈餘（EPS）來到4.97元，展望全年，法人預估下半年營運優於上半年，上下半年比重約為3:7，營運高峰將落在第4季。受到財報利多帶動，激勵今（13）日上漲近1%，表現逆勢抗跌。

由田公佈第2季毛利率47.9%，季減1.6個百分點、年增9.7個百分點。營益率12.8%，季增5.3個百分點，年增4.2個百分點。稅後淨利1.92億元，季增82.9%、年增134.1%。每股盈餘為3.21元，優於去年同期1.33元，也高於首季1.76元。

累計上半年毛利率48.6%，年增8.9個百分點。由田上半年毛利率提升，主要因素之一就是AI產品開始出貨，且面板、PCB業務毛利率皆優化。單季營益率10.4%，年增3.1個百分點。在業外部分，由田認列轉投資的晶彩科獲利與處分晶彩科持股，帶動稅後淨利來到2.97億元，年增249.4%。每股盈餘4.97元，遠優於去年同期1.38元。

由田指出，除業外貢獻外，本業也有大幅成長。展望今年營運，由田定調不以衝營收為主，而是追求好的毛利率。法人預估，下半年營運將優於上半年，第4季為全年營運高峰，上下半年營運比例約為3:7。

由田原有應用面主要在封裝基板、軟板／COF、顯示器前段及顯示器模組。隨著面板產業擴產告一段落，為了追求營運持續成長，公司近年來跨足新市場，包含PCB、封裝、AI。

其中，AI產品已於上半年開始出貨，已有一個客戶導入，目前已取代超過百人勞力，AI產品高毛利率帶動整體毛利率增長，由田看好該產品未來發展潛力。

在PCB部分，由於面板產業下滑，PCB業務成長，預期由田營收結構也將改變，PCB從去年佔營收比例近三成，到今年預期會到35%。

由田客戶群包含兩岸大型PCB廠商臻鼎-KY、欣興、大陸深藍等，外界原先憂心，貿易戰將使市場需求下滑，惟因由田客戶群主要多為一線廠商，貿易戰影響反而不大。