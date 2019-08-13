嘉澤下半年喜迎旺季 早盤股價漲1.47%

2019-08-13 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



嘉澤（3533）受惠於英特爾處理器缺貨獲得抒解，下半年迎接筆電旺季，法人預估單季營收挑戰歷史新高，今（13）日早盤股價逆勢抗跌，一度來到241元，漲幅1.47%。

嘉澤7月營收13.6億元，月增19.6%，年增15.7%；前七個月營收為82.35億元，年增14.8%，業績優於市場預期，預料下半年兩大客戶處理器平台問市，營收動能逐漸升溫，下半年營運優於上半年，第3季營收維持正向成長，另外，車用市場連接器及線束出貨量逐漸增加，Type-C連接器業務版圖擴張至智慧型手機應用，全年營收維持雙位數成長不變。