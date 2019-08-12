迅得上半年每股賺1.28元 總座王年清接任副董

2019-08-12 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB相關設備商迅得（6438）今日公告董事會通過財報上半年每股賺約1.28元，同時董事會推選新任副董事長，由總經理王年清接任副董事長。

迅得上半年營收約為16.8億元，淨利約0.74億元，上半年每股稅後純益約1.28元，今年首季每股稅後純益約0.62元。