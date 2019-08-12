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利機上半年獲利、毛利率雙創新高 股價創近9年新高

2019-08-12 11:46經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

利機企業（3444）公布上半年財報，其中，第二季單季稅後純益3,331萬元，每股稅後純益0.85元，季增90%、年增71%，毛利率達31%，單季獲利及毛利率雙創歷史新高，表現亮眼。累計上半年稅後純益5,081萬元，每股稅後純益1.3元，年增81%，表現優於預期，受到業績表現亮眼激勵，今該股價創下近九年新高，盤中高點來到37.5元。

利機本季度各主力產品表現皆亮眼，記憶體基板相關受惠市場需求增溫，相較去年同年成長86%，已持續五季度年增率成長。利機表示，產品線經過近幾年積極佈局，涵蓋繪圖晶片、穿戴裝置、手機、電腦等各領域消費性電子產品。預期下半年傳統旺季到來、消費電子新品陸續上市，今年逐季成長態勢不變。

該公司表示，驅動IC相關產品第二季出貨年增率23%，已持續二季度年增率成長，主要受惠近期受惠COF封測產能持續滿載，帶動驅動IC相關產品出貨量增加，其中COF軟性基板運送盤(Shipping Reel)及間隔帶(Emboss)較去年同期年增80~90%，市場推估，COF基板需求持續強勁，訂單能見度可掌握至今年第四季。

利機從去年開始佈局散熱片市場成果豐碩，今年已連續二季成長。目前營收占比不大，產品線單一，不過看好未來雲端、人工智慧及5G等相關技術逐漸成熟發展，散熱需求愈來愈強，產業前景看俏。

利機憑藉原廠擁有精密沖壓、電鍍等技術，正積極開發高階產品，除可運用3C個人裝置相關產業，未來也將朝自駕車、電動車等領域擴展，可望成為該公司半導體材料之外的另一成長動能。

此外，該公司董事會另通過增加轉投資利騰國際科技，持有股權將由15%增加到30%，投資金額超過5000萬，將與日本Enplas集團共同擴展大陸測試設備與零組件市場，轉投資收益可期。

毛利率財報

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