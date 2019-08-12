達爾購併敦南溢價逾3成 漲停鎖死逾百萬張買單高掛

2019-08-12 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



敦南（5305）近日宣布旗下轉投資、在美國掛牌的達爾科技，將以總價133億元、每股新台幣42.5元併購敦南，由於溢價幅度多達三成以上，此消息激勵敦南股價今日開盤即跳空在漲停價35.3元鎖死，盤中漲停價委買張數多達逾124萬張之多。

該併購案是9日公布，若以敦南8日收盤價為32.1元來看，距離收購價42.5元仍有32.4％的溢價空間，市場預期，從今日起算仍有機會再拉出二根以上漲停板的表現。

達爾目前總市值近20億美元規模，敦南市值約新台幣百億元，達爾將在台設立一家100％持股子公司完成併購，未來敦南將下市並撤銷公開發行，全案預計將在2020年4月完成。

敦南是全球橋式整流器市占龍頭，市占率約22％至24％，達爾則是全球重要的分離式元件、類比、邏輯及混合訊號晶片供應商，直接及間接擁有蘋果、三星、華為、戴爾、思科、西門子等客戶，敦南持有達爾約15.3％股權。

敦南成立於1990年，營運比重中，有高達逾八成營收來自於分離式元件及類比 IC 等綠色節能產品，同時也是全球交流轉直流電橋式整流器最大供應商。此外，目前達爾在中國上海、成都等地皆有設廠，主要是看好敦南在台灣基隆、新竹等地的生產基地，因此才有這次的入主案，據了解，達爾入主敦南，主要是為因應美中貿易戰，擴大非中國生產基地，同時敦南也能藉此提升技術與產能利用率。