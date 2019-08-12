群光群電財報亮眼 母子股價喊衝

2019-08-12 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



群光（2385）、群電（6412）「母子」上半年財報亮眼，下半年可望交出超過上半年成績，今（12）日由群光發動攻勢，盤中攻上漲停板，帶動群電股價勁揚。

群光今日股價開高走高，盤中攻上漲停板，群電明顯受到帶動、盤中股價急拉，在資金外溢效應下，也拉了半根漲停板。

群光上半年的營收、營業毛利、營業利益、與稅後淨利，紛紛改寫歷史新猷，與每股純益共創5大歷史新高記錄。上半年營收為417.29億元、年增7.4%。營業毛利為67.11億元、年增35.2%。營業利益為21.13億元、年增64.2%。稅後淨利則達到29.33億元，年成長1.1倍。

毛利率、營益率、淨利率在上半年同時達到「3率3升」：毛利率16.1%、營益率5.1%、淨利率7.0%，分別較去年同期提升3.3、1.8、及3.4個百分點。

展望未來，看好下半年的傳統旺季，來自AIOT領域如智慧家庭相關的消費性電子產品成長柴火持續旺盛，加上電競相關與Type C筆電產品的成長動能持續強勁。法人預估，群光第3季營收季增可望達兩位數成長，而本業的獲利能力亦可望再向上提升，優於第2季。整體來看，群光整體下半年的成長可望優於上半年，獲利成長更可望優於營收成長。

在群電部分，受惠於產品組合優化及成本結構改善，第二季合併毛利提升至13.35億元，年成長為31.5%，合併營業淨利更是較去年大幅躍增161.4%，續創同期歷史新高。稅後淨利為3.35億元，年成長50.3%；每股純益則為0.88元、年增49.2%。

在營收及獲利同步成長下，累計2019上半年稅後淨利為6.63億元、年成長53.1%，上半年每股純益達1.74元，創同期歷史新高，年增52.6%。

群電總經理曾國華表示，目前公司整體訂單狀況良好，對下半年展望維持樂觀看法。法人分析，第三季開始PC市況逐步加溫，除了Intel CPU缺貨的問題得到紓解外， NVIDIA、AMD與PC品牌廠新款顯示卡於七月陸續上市，可望為電競PC市場注入活水。再加上Type C筆電和智慧家庭產品的需求相繼爆發，多箭齊發下，看好群光電能第三季營收季增率、年增率均可望達雙位數，在多項高值產品的挹注下，公司本季營收、獲利將有望再創新高。