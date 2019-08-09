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佳世達投資18.2億元 取得聚碩35%股權

2019-08-09 15:11經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

佳世達（2352）智慧解決方案大聯盟打通軟硬整合任督二脈，今（9）日宣布董事會通過股權合作案，佳世達將投資18.2億元，參與聚碩私募案取得35%股權。

佳世達董事長陳其宏對聚碩加入佳世達聯合艦隊大聯盟，表達歡迎之意，期待共同成為客戶數位轉型的最佳夥伴。

佳世達表示，雙方結盟後，將可一次取得全球逾40家知名資通訊品牌代理權，結合佳世達原先的硬體優勢，未來持續耕耘「智慧製造+智能服務」，提供客戶從雲到端、軟硬整合之最佳智能方案。

佳世達科技董事長陳其宏表示，目前各行各業均處於數位轉型浪潮，客戶需要更優質的軟硬整合服務，推動產業升級。聚碩在六大領域、代理全球超過40種知名ICT品牌Cisco、Citrix、Dell、IBM、Oracle、Redhat、VMware、SAP等產品，形同將未來客戶智慧升級的IT需求一次到位，可與歐美最佳的技術完美結合。

聚碩科技董事長吳祚綏表示，聚碩以名牌通路、加值服務為最重要的核心策略，擁有20年的代理經驗，熟悉原廠生態與運作模式，能對客戶提供一站式的服務及跨品牌產品之整合，希望藉由加入佳世達智慧解決方案大聯盟，可進一步強化上游硬體供應實力，並往下游布局成為全方位的解決方案供應商，期待共創海內外市場商機、擴大營運規模、提升獲利水準。

佳世達積極朝高附加價值事業轉型，擘劃四大營運方針，包括優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件，持續號召優質的策略合作夥伴加入聯合艦隊，共創價值轉型。目前智慧解決方案布局智慧製造、醫療、校園、零售、企業和能源六大領域，從製造、模組、通訊、系統整合到維運，皆可提供一條龍的服務。

佳世達由代理發言人洪秋金代表，宣布參與聚碩私募案取得35%股權。圖／截自證交所
佳世達由代理發言人洪秋金代表，宣布參與聚碩私募案取得35%股權。圖／截自證交所
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佳世達大聯盟陳其宏
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