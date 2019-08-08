原相第2季每股純益1.26元 第3季增溫

2019-08-08 21:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



影像感測IC廠商原相（3227）於8日舉行法說會，公布第2季每股純益為1.26元。該公司估計，本季業績將會持續成長，回到正常旺季水準。

由於首季基期低，原相第2季合併營收為13.77億元，比首季大增43.8％。單季毛利率提升至57.8％，稅後淨利為1.68億元，季增超過7倍，但年減逾二成。

原相上半年合併營收為23.35億元，年減12.4％，但其藍牙音訊、穿戴裝置與安防產品線均成長，稅後淨利1.87億元，年減逾五成，每股純益為1.43元。

展望第3季，原相認為，貿易戰等因素若無太大負面影響，該公司滑鼠業務在上半年庫存調整告一段落後將進入旺季，滑鼠相關業績估計將季增雙位數百分比。同時，遊戲機應用方面，第3季是傳統旺季，估計業績也將季增雙位數百分比。

至於原相的藍芽音訊產品，從今年第1季底開始量產，上季積極出貨，營收比重已達兩位數百分比。該公司評估，本季相關出貨是否持續增加，要看客戶產品量產進度而定。另外，穿戴裝置應用產品線上季配合客戶新產品拉貨進度，業績成長幅度較大，第3季相關業績估計將比上季略減，而安防感測應用部分，隨著客戶新產品量產，相關出貨可望增加，預期業績會比上季成長雙位數百分比。