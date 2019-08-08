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亞太電減資34.46% 因應5G競標將私募150億元

2019-08-08 16:24經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

4G電信業者亞太電信（3682）今（8）日董事會通過減資案，亞太電信表示，為了健全財務結構跟未來營運發展需求，將辦理減資彌補累積虧損，預估減資幅度為34.46%，減資後每股淨值回到10元，同時因應5G競標需求，將進行150億元私募案。外界也關注亞太電信大股東鴻海集團及台灣大哥大是否參加私募，後續動態受矚目。

亞太電信表示，截至今年上半年財報累積虧損221.47億元，以法定盈餘公積及資本公積彌補虧損後，累積虧損仍有148.1億元，因此進行減資彌補累積虧損，目前資本額約429.83億元，減資幅度為34.46%，減資後實收資本額為281.72億元，每股淨值將從今年第2季末的6.55元回到每股10元。

此外，亞太電信也將進行150億元私募案，預計10月2日舉行股東會，通過減資案及私募案，亞太電信總經理黃南仁表示，進行減資再私募增資計畫，其中一部分就是為了5G，至於參與5G競標的資金需求，將看市場競爭狀況，隨時調整。

至於150億元私募案，大股東鴻海集團、台鐵及台灣大哥大是否參加及規劃如何，黃南仁表示，大股東會自己評估之後決定。亞太電信也將於明日舉行線上法說會。

減資4G亞太電信
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