群光Q2每股賺1.87元八年同期新高 上半年EPS 4.26元

2019-08-08 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



群光電子（2385）受惠產品組合優化與轉型策略執行效益成功發酵，第2季營益率達7.5%，為近十年同期新高，毛利率為16.9%，第2季每股純益（EPS）為1.87元，寫近八年同期新高。

今年上半年稅後純益29.33億元，年增1.1倍，EPS 4.26元，優於預期。

群光同時公布7月營收80.1億元，寫近八個月新高，月增2.6%，年增3.7%。累計前七個月合併營收497.37億元，年增6.8%，創同期新高。

群光上半年營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利及每股純益改寫新猷。上半年營收為417.29億元，年增7.4%。營業毛利67.11億元，年增35.2%。營業利益21.13億元，年增64.2%；稅後淨利29.33億元，年成長1.1倍。

毛利率、營益率、淨利率在上半年同時達到「三率三升」：毛利率16.1%、營益率5.1%、淨利率7.0%，分別較去年同期提升3.3、1.8、及3.4個百分點。

法人分析，上半年在強勁的市場需求帶動下，群光的智慧家庭與電競相關兩大成長引擎表現優異。智慧家庭產品（包括智慧音箱、智慧門鈴、無線網路攝影機等安控裝置）上半年營收較去年同期成長28%，電競相關（含鍵盤與電源）產品的營收年成長率則達14%。

法人表示，來自智慧家庭產品強勁的成長力，進一步提升了群光在AIOT產品的營收佔比。除了既有的智慧門鈴、無線網路攝影機等市場需求強勁的明星產品，群光進一步應用既有的連網與相關技術能力，積極開發新的智慧家庭產品，充實AIOT的產品領域與範疇。

群光目前包括智慧家庭、智慧建築、雲端智能等AIOT相關產品的營收佔比，在上半年達到34%，成為群光非PC產品排名第一的主流產品，更位居群光所有產品營收佔比的第二大，僅次於PC產品的48%。群光上半年非PC與PC的產品營收佔比分別為52%與48%。