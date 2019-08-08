健鼎7月營收49.67億元 創歷史次高

2019-08-08 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB大廠健鼎（3044）今（8）日公告7月份合併營收約為新台幣49.67億元，與去年同期的48.26億元相比，年成長率2.9%，與上月的44.22億元相比，月成長率12.3%，創單月歷史次高。

健鼎累計今年前七月合併營收為303.1億元，和去年同期的290.96億元相比，年成長率4.2%。