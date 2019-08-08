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旺宏、華邦7月營收再攀高 法人正面看Q3業績

2019-08-08 12:31經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

記憶體產業價格及需求近二個月以來明顯回升，也帶動記憶體廠的近期營收表現，記憶體廠旺宏（2337）、華邦電（2344）近日公告7月合併營收，在營運步入傳統旺季帶動下，營收均較上月攀揚，旺宏7月營收達到30.35億元，較上月成長13.65%，也是近八個月高點；華邦電則為43.27億元，月成長5.68%，是近11個月以來單月營收新高。

旺宏7月合併營收30.35億元，月增13.65%，年減0.35％，為近八個月高點；前 七個月累計營收165.43億元，年減 21.17%。

旺宏第2季產能利用率約在94%，已回升到近半年多以來的相對高檔水準，總經理盧志遠日前在法說會上也表示，第3季適逢傳統營運旺季，出貨量將優於第2季，下半年營運將較上半年樂觀，各產品線動能均相當強勁。

以該公司對後市接單及出貨的展望，市場法人對旺宏下半年的業績展望持正面看法。

華邦電7月合併營收43.27億元，較上月增加5.68%，但較去年同期小減5.87%，單月營收在近期價格回穩，需求增加之下，也寫下近11個月新高，累計今年前七個月營收為272.26億元，年減9.96%。

華邦電今年第1季平均稼動率低於80%，該公司表示，6月中旬時，稼動率已回升至約85%左右，且總經理詹東義日前也表示，目前市場需求相當強勁，相信營運谷底已過，從客戶需求來看，第3季起可望將稼動率開到滿載，以全產能生產，下半年也會比上半年好。

旺宏董事長吳敏求。報系資料照
旺宏董事長吳敏求。報系資料照
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