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志聖7月營收3.44億元 月減23.5％

2019-08-07 20:31經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

志聖（2467）今（7）日公告今年7月合併營收3.44億元，月減23.5%，年減33.6%。

志聖累計今年前七個月合併營收27.48億元，年減15.5%。

志聖營收
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