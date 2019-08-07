營收創高股 法人搶進

2019-08-07 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



【記者周克威／台北報導】外資受美中貿易戰影響，截至昨（7）日止已連六賣、金額合計761億元，但隨上市櫃公司陸續公布7月營收，在單月創歷史新高公司中，包括京元電（2449）、聯茂等吸引法人逆勢搶進布局，成為大盤吸睛焦點。

上市櫃公司7月營收陸續公布，截至昨日，已有鴻海、台塑化、英業達、聯強、台化、南亞、台塑、佳世達、TPK-KY、鴻準、GIS-KY、致伸等逾350家公司公布，當中立凱-KY營收年成長5.9倍，幅度最大，月成長最大的是欣巴巴的786倍，表現最佳；營收較上月成長逾一倍的還有合一、總太、力旺、台船、立凱-KY、嘉威等。

年成長逾一倍的有立凱-KY、傳奇、中裕、總太、凱美、兆勁、元晶、皇將、台船、鈊象等。

年、月同步成長，且單月營收規模逾30億元的公司有鴻海、TPK-KY、鴻準、GIS-KY、致伸、新普、大立光、聯詠、華通、智邦、台表科、特力、美律等。

在公告7月營收公司中，有台光電、建準、京元電、華園、國票金、信邦、零壹、穩懋、新揚科、鈊象、泰碩、智伸科、立積、傳奇、信驊、jpp-KY、杰力、立衛、聯茂、中探針、群電、精測、捷敏-KY、基士德-KY、騰輝電子-KY、雍智、矽創、昇陽半導體、日友、鈺齊-KY等寫下歷史新高。

7月業績創歷史新高、營運前景獲法人按讚的公司，在外資等法人大賣持股之際獲得買盤青睞，統計外資本波段自7月26日連六賣以來，獲法人逆勢加碼個股，京元電、聯茂、鈺齊-KY、台光電、鈊象、信邦、精測、昇陽半導體、立積、傳奇等。

分析師指出，京元電受惠於華為雄心大展5G計劃及可能再拉高內部供應替代需求，以及蘋果收購英特爾數據晶片業務、加上主要客戶展望看好後市下，上調全年獲利預估，每股盈餘有2.4元水準。

聯茂方面，第2季毛利率持續攀升，顯示產品結構優化推升毛利率上揚，展望下半年，高階材料打入全球最大電信設備商，加上伺服器及顯示卡等中階材料庫存調整結束需求回溫，將使業績營收逐季攀升並持續創新高。