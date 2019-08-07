全國電7月營收19.7億 創下60個月來新高

2019-08-07 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



3C通路全國電（6281）7月營收達19.7億元，年增26.1%、月增22.1%，雙雙有二位數高成長，並創下60個月來新高。 圖／全國電子提供 分享 facebook 3C通路全國電（6281）7月營收達19.7億元，年增26.1%、月增22.1%，雙雙有二位數高成長，並創下60個月來新高，冷氣大賣最進補，成為業績大功臣。

全國電表示，7月天氣熱，空調冰箱等夏季相關家電銷售帶頭衝，冰箱成長三成以上，空調甚至有五成以上的超大幅度成長，加上7月破盤活動業績表現亮眼，電視、冰箱、洗衣機、空調等四大電皆有一至二成以上的銷售表現，是挹注全月業績增長的要因。

7月營收創下近20億元，這也是全國電創業以來營收的歷史次高，對全國電的主管群以及第一線的銷售員工來說，十分振奮，並對於今年的營收要打打破去年門檻，信心大增。

1至7月全國電營收108.88億元，年增3.6%，突破上半年營收仍處於衰退的新局。

全國電強調，7月下旬開始開學商機漸升溫，已全力準備開學季系列活動為8、9月開學季商機暖身，預期將有一波業績可期。

日前全國電新通路品牌Digital City(簡稱DC店)，在台中大雅店開幕，成為拓展DC店以來的第九處據點，亦為台中地區第三處據點。受益於業績效益優於預期，成為DC展店快速主因，今年年底前至少展店可達10家，目標挹注業績可達20億元，未來3至4年總門店家數目標要增加20至30家，成為今後營收向上的動力來源。