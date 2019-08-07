彩晶Q2稅後純益3.05億元 國內唯一獲利面板廠

2019-08-07 17:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



彩晶（6116）今（7）日公布第二季財報，單季營收42.6億元，季增30.7%。圖為彩晶南科廠。聯合報系資料照／記者邱馨儀攝影 分享 facebook 彩晶（6116）今（7）日公布第二季財報，單季營收42.6億元，季增30.7%；稅後純益3.05億元，每股純益（EPS）0.1元，連續兩季獲利；毛利率13%、營業利益率3%。累計今年上半年，彩晶稅後純益4.92億元，EPS為0.16元。面板產業面臨逆風，「面板雙虎」友達（2409）及群創（3481）難逃虧損，彩晶成為國內今年唯一維持獲利的面板廠。

看到出貨量，彩晶第二季總出貨量季增約10.7%，達423.6萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約美金33元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為8,100萬片；大尺寸面板出貨量約33萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約11萬台。

彩晶的產品組合方面，以6.2吋到10.1吋中尺寸平板營收占比最高，為54%；過往為主力的手機產品，6吋（含）以下手機面板產品占33%；11吋以上大尺寸面板產品占13%。

彩晶今年因應手機市場飽和，降低手機占比，同步提升車載、工控等利基型產品比重。彩晶日前指出，車載占比預估從去年20%，拉抬至30%，過去客戶以中國大陸品牌為主，今年上半年起開始銷售給日系品牌，預估下半年到明年會有歐系品牌量會有小機型上量；工控部分，著力智能家居、智慧家電等應用，估計占比達35%以上。

彩晶因應中美貿易戰，預計投資79.1億元，將部分車載面板模組產線移回南科廠，因應國際品牌車載需求，並新增 Micro LED、可折疊觸控模組、電子標籤及高階應用模組等，產線最快今年底前架設完畢，可新增 935 個本國就業機會。