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臻鼎7月營收93.75億元 歷年同期次高

2019-08-07 15:34經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今（7）日公布7月營收約為93.75億元，較去年同期101.06億元，雖年減7.2%，但較今年6月83.3億元，月成長12.5%，仍是歷年同期次高。

受全球手機市場結構調整影響，臻鼎今年前七個月累計營收518.67億元，仍年衰退3.1%，

臻鼎今日提到，7月匯率因素影響不大，主要終端產品組合調整，整體而言6~8月處於產品新舊交替。不過全年成長方向仍沒有改變，第3季目前看來仍在預期範圍內。

臻鼎營收匯率
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