聯詠長線旺 二外資升評喊買

2019-08-07 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



聯詠（3034）示警旺季不旺，但看好明年OLED滲透加速，AMOLED驅動IC也強勁增長，里昂、野村兩大外資最新報告，同時將評級升上「買進」，激勵聯詠今（7）日開高大漲，早盤股價一度飆漲逾6%。

里昂此次將聯詠「跳評」從賣出升上買進，目標價169元提高到176元，野村從中立升到買進，惟目標價由216元向下調整到182元。

里昂認為，聯詠旺季看法保守，可能導致短期業績成長性下滑，不過公司對驅動IC的長線展望樂觀，聯詠股價從5月修正來也充分反映利空，更值得關注還沒被市場發掘的長期潛力。

里昂表示，在美中、日韓大打貿易戰，聯詠除了可望在大陸TDDI市場取得更大市占，也有機會受惠日韓貿易戰帶動大陸OEM需求增加，進而推升當地業者採購更多DDIC，呼應聯詠看好未來大陸OLED快速滲透及5G的龐大商機。

里昂也肯定聯詠積極豐富產品線，包括監視設備、指紋辨識和LED產品驅動IC，將在明、後年收穫成果，新產品收入增幅翻倍到8%、13%。