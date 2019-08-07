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面板材料營運具亮點 法人看好

2019-08-07 12:05經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

面板陷入供過於求，外界看淡面板類股前景，不過，如達興材料（5234）、明基材、誠美材等上游面板材料廠，受惠面板新產能大舉開出，今年業績表現不俗。明基材及誠美材，上半年營收皆比去年同期雙位數成長；達興材料累計前七個月營收26.53億元，較去年同期成長7.94%。

法人指出，中國大陸面板廠新產能續開，上游材料雖因面板供過於求，價格上漲有壓，在面板廠虧損之際，降價壓力也可能升高，不過在出貨量部分有所提升。

整體來看，今年亮點不少。面板今年供給預估成長11%，供給成長多，代表零組件需求也隨之增加，相對下游面板廠來說，較看好上游材料廠前景。

達興材料2006年成立，為面板相關化學品供應商，去年業績及獲利創新高，今年除了顯示器，半導體、綠色產業等領域，也為其營運重點。

達興材料表示，中國大陸陸續開出新面板產能，液晶面板（LCD）市場供過於求，各面板製造商設法降低成本，帶來新挑戰同時，也出現新的機會。

達興材料指出，台、日、韓上游材料供應商將重新洗牌，中國本土材料公司伺機搶占市場，公司在各項光阻、濕式化學品和PI配向膜的長期研發，致力提供更好的品質，並更具市場競爭力。

顯示器產業陸續有新客戶新產品導入，將持續擴大市占率。

偏光片部分，上半年需求強勁，各廠一度在第2季獲得漲價機會，帶旺營運。然而進到下半年，由於面板廠相繼減產，並優先消化庫存，偏光片業者對需求展望趨於保守，待面板庫存消化到一個程度，才會慢慢恢復，不過第四季面板又有新產能開出，有助拉抬偏光片出貨量。

面板明基材顯示器
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