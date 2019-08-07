矽創感測晶片發功 7月營收12.76億元歷史新高

2019-08-07 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



圖為矽創董事長毛穎文。聯合報系資料照 分享 facebook 感測晶片廠矽創（8016）步入旺季，公布7月合併營收12.76億元，創上市掛牌以來新高紀錄，為連續五個月成長。

在智慧型手機朝向全螢幕化趨勢帶動下，矽創屏下及微縫P-Sensor切入多個品牌手機供應鏈，產品持續優化及旺季效應帶動，法人預估第3季營收可挑戰歷史新高，呈現高個位數季增。

矽創7月合併營收12.76億元，月增6.1%、年增38.2%，創下掛牌以來歷史新高紀錄，為下半年營運先開出紅盤；累計前七月營收為73.45億元，年增29.3%。

法人指出，面板驅動部分，第3季除了手機應用之外，更延伸終端應用至智慧音箱及穿戴裝置，加上矽創面板驅動IC以非中國地區為主，沒有受到貿易戰影響，推估面板驅動IC第3季將有雙位數成長。

矽創上半年受惠於中系及韓系品牌手機大廠相繼推出全螢幕化手機，帶動P-sensor出貨暢旺，上半年稅後淨利5.38億元，年增54.15%，每股盈餘4.5元，為同期新高紀錄，其中P-Sensor出貨優於預期、功不可沒。

法人預期旗下昇佳在第2季開始出貨給陸系手機客戶的機種增加，第3季仍有獲得新機種訂單，且韓系手機客戶因中階手機更改螢幕設計，多數將採用全面屏，故過去韓系中低階手機的P-Sensor以挖孔式為主，供應商有美系及矽創分食訂單，在今年改為全螢幕，將以屏下或是狹縫P-Sensor為主，故目前韓系手機P-Sensor訂單將轉由矽創為主。