立凱-KY 7月營收暴衝 股價直攻漲停

2019-08-07 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



立凱電董事長張聖時 記者謝艾莉╱攝影 分享 facebook 立凱-KY（5227）受惠7月營收暴衝，帶動今（7）日開盤股價直攻漲停板。

立凱電7月營收5,320萬元，創下20個月新高，年增590.4％、月增187.9％；累計今年前七個月營收2.38億元，較去年同期成長100.2％。

立凱指出，營收創佳績主要因樂金化學下半年的訂單開始出貨，加上中國大陸的既有電池廠客戶需求持穩。展望未來，在全球更加強調環境保護的共識下，磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的市場空間快速擴展，公司的轉型效益將亦加明顯，在順利進入汽車供應鏈之後，可望為公司避開純電動車的不確定風險。

立凱電與樂金化學合作，共同打入歐洲Tier1車廠供應鏈，今年3月起開始小量出貨給樂金化學，樂金化學分上、下半年下單，下半年訂單於7月開始出貨，且7月的出貨量為今年以來新高，歐洲市場需求成長可期。

立凱電表示，中國電動車市場需求穩定增長，今年以來，在公司謹守「款到發貨」的銷售策略下，既有的大陸電池廠客戶訂單持穩。

立凱電產品的長壽命與高質量形成的高性價比優勢，在中國大陸及全球市場相當具有競爭力。

打開日、韓市場後，公司國際知名度提高，預期可加速拓展國際市場，為公司奠下穩定成長的收益來源。