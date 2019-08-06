泰碩7月營收4.1億元 創歷史新高

2019-08-06 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



散熱模組廠泰碩（3338）今（6）日公告上月業績，受惠三星新機拉貨以及5G基地台業務加持，今年7月營收衝上4.1億元，月增14.7%、年增39.5%，單月營收創歷史新高。

泰碩今年累計前七月合併營收23.84億元，年增35.7%，業績表現亮眼。泰碩今年散熱產品以手機應用以及電信設備兩大箭頭為主；其中，手機散熱模組首度打入韓系客戶新款旗艦機，已於6月開始出貨，目前訂單能見度達第3季底，全年展望樂觀。

泰碩董事長余清松曾於股東會表示，泰碩歷經多年努力，在手機散熱產品線已有斬獲，繼今年初打入韓系客戶供應鏈，第3季客戶新機也將持續供貨，日前也已正式通過客戶認證。

此外，泰碩因近期股價起伏劇烈，先前已陸續公告第2季自結財報，今年上半年營收19.74億元，年增35.8%；稅後純益1.13億元，每股純益1.31元，優於去年同期損益兩平。

據悉，泰碩今年首度打入三星旗艦智慧機供應鏈，成為繼雙鴻、超眾後，第三家三星智慧手機散熱模組供應商，而7月營收跳增的主因則來自Note 10積極拉貨所致，加上5G基地台所需的散熱模組穩健成長，帶動營運表現亮眼。

法人表示，由於Note 10將支援5G技術，因此對散熱的需求提升，而泰碩正積極擴產散熱效果更強的熱板，已成為三星不可或缺的供應商之一，預料下半年泰碩仍有機會獲得其他品牌廠的訂單，有助於讓營運表現優於上半年。

法人表示，從產品單價來看，過去熱管若為1美元，熱板就是約2.5美元，因此單價大幅提升，有助散熱業者毛利率走高，現階段包括泰碩、雙鴻、超眾均在積極擴產熱板產能，顯示對下半年市場需求相當有信心。

展望未來，由於三星Note 10預計8月底之前發表，因此泰碩的熱板出貨能見度將至少達到2個月，而9月之後則端看其他品牌廠的拉貨狀況以及5G基地台對散熱模組的需求強度是否能延續。