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達方7月營收16.94億元 月減1.68%

2019-08-06 16:16經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

達方電子（8163）公布7月合併營收16.94億元，月減1.68%，年減9.68%。

達方累計今年前七個月營收107.28億元，年減2.82%。

達方營收
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