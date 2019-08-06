達方7月營收16.94億元 月減1.68%

相關新聞
台達電攻8K 高雄辦環境教育影片特展2019-08-06 14:44
連三月成長 矽格7月營收創今年新高2019-08-06 14:44
南亞科7月營收跳 DRAM回溫2019-08-06 14:44
7月營收跳 大立光除息 小步填息2019-08-06 14:37
矽格7月營收8.56億元 今年新高2019-08-06 11:37
雍智營運動能爆發 7月營收、上半年財報同步創高2019-08-06 11:14
泰鼎7月營收強勁 早盤逆勢抗跌漲逾4%2019-08-06 10:09
上月業績／達興材+6.9% 迎旺季2019-08-05 23:45
上月業績／元晶+20% 轉型奏功2019-08-05 23:45
GIS 上季獲利飆增63%2019-08-05 23:41
TPK出貨穩 純益倍增2019-08-05 23:40
GIS攻屏下指紋辨識 搶蘋單2019-08-05 23:40
聚鼎三引擎熱轉 營運衝2019-08-05 23:40
台光電、聯茂 營收攻頂2019-08-05 23:39
泰鼎7月營收增37% 攀同期高點2019-08-05 23:38
貿聯7月營收衰退5% 全年拚兩位數成長2019-08-05 22:08
南亞科7月營收增12% DRAM將回溫2019-08-05 22:07
立積 打入華為供應鏈2019-08-05 22:06
大立光7月合併營收54.73億、月增34% 估8月會更好2019-08-05 15:38
穩懋7月營收創新高 月增12.8％2019-08-05 15:36
大立光7月營收54.73億元 月增34％2019-08-05 15:34
華孚營收7月營收回溫 月成長27.2%2019-08-05 14:48
TPK今日法說 Q3要比Q2旺2019-08-05 14:41
瑞昱7月營收 年增28%2019-08-05 14:41
牧德度小月 7月營收減11.8%2019-08-05 14:41
晶睿前7月營收年增45.6% 締新猷2019-08-05 14:41
信邦7月營收報喜 連5月創新高2019-08-05 14:41
陳泰銘重掌兵符 國巨振奮帶動被動元件2019-08-05 14:36
台股午盤重挫逾百點 蘋概股成重災區2019-08-05 12:35
國巨董座陳泰銘回任總座及執行長 股價強勢反應2019-08-05 11:53
東元迅速調整產能 下半年辛苦不悲觀2019-08-05 11:51
晶睿7月營收5.08億元 月減16.6%2019-08-05 11:44
美系外資看好玉晶光甚於大立光 提3大原因2019-08-05 11:35
大立光逆勢開高 營收動能為除息行情鋪路2019-08-05 11:31
大立光除息秀將登場 營收表現是關鍵2019-08-05 11:20
牧德7月營收 月減11.8%2019-08-05 11:13
瑞昱PC及TV晶片發威 7月營收年增28%2019-08-05 11:09
外資力挺 聯茂股價續衝2019-08-05 10:43
不畏台股走跌 和鑫股價帶量走強2019-08-05 10:42
熱門文章
美股道瓊狂瀉767點 台股早盤重挫逾230點摜破年線2019-08-06 09:10
新台幣大貶美元走強 哪些公司撿到槍2019-08-05 19:37
外資大逃殺 三天賣台股500億2019-08-05 23:57
國巨、創意 外資喊減碼2019-08-05 23:59
5G概念股 力抗空頭2019-08-05 23:59
鴻海連五紅 創同期新高2019-08-06 00:12
不畏貿易戰 5G概念股力抗空頭抗震2019-08-05 19:35
亞幣走貶 台股留意外資動向2019-08-05 18:24
富邦VIX飆漲爆出62萬張大量 創紀錄2019-08-06 11:19
低接買盤湧現、三王黑翻紅力撐 台股跌28點收10,3942019-08-06 13:48
貿易戰受惠 PA族群7月業績報佳音2019-08-06 11:30
外資三天賣超台股509.99億 市值蒸發逾1.2兆2019-08-05 17:06
GIS 上季獲利飆增63%2019-08-05 23:41
驚人！四原因帶動富邦VIX爆出87萬張歷史巨量2019-08-06 14:00
台股破年線 顧立雄：投資人觀望量縮 外資淨匯出2019-08-05 16:38
用力抗空襲 快聚焦兩大防護罩產業2019-08-05 19:47
大立光驚艷 7月營收增34%2019-08-06 00:14
統一超上半年 賺半個股本2019-08-06 00:13
開動率提高 台塑四寶7月營收1,266億元月增4.3%2019-08-06 14:06
貿易戰延燒匯率戰 鴻海市值跌破兆元鴻家軍慘綠2019-08-06 09:59
王品喊衝 多品牌齊發2019-08-05 23:54
統一超上半年每股賺5.29元 創歷年同期次高2019-08-05 19:03
台光電、聯茂 營收攻頂2019-08-05 23:39
宏達電7月營收4.4億、月減69.85 % 創上市來單月新低2019-08-06 15:41
中鋼Q4盤價 將貼近市場2019-08-05 23:52
元大臺灣ESG永續ETF 募集2019-08-05 23:59
Fed降息 蔡明興：富邦人壽保單9月可能第三次降息2019-08-06 10:40
旺宏、台郡 選逾三個月2019-08-06 00:03
環球晶、聯發科 四檔靚2019-08-06 00:03
智擎胰臟藥營收 穩步成長2019-08-05 23:47
GIS攻屏下指紋辨識 搶蘋單2019-08-05 23:40
台紙 併購效益發威2019-08-05 23:53
立積 打入華為供應鏈2019-08-05 22:06
大盤走跌 中華電早盤股價下挫0.93%2019-08-06 11:05
穩懋7月營收締新猷 產能將滿載2019-08-05 23:39
銘旺實止血 撤出大馬2019-08-05 23:54
大立光6日除息 外資賣壓大減2019-08-06 00:09
南亞科7月營收增12% DRAM將回溫2019-08-05 22:07
慧洋前7月每股稅前2.28元 年增7成72019-08-05 21:20
TPK出貨穩 純益倍增2019-08-05 23:40
留言