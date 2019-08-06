威剛上半年EPS 1.25元 下半年營運將明顯更優

2019-08-06 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



記憶體模組大廠威剛（3260）董事會今（6）日通過第2季財報，上半年稅後淨利2.62億元，年增78.63%，每股稅後純益（EPS）1.25元；威剛預期，在價格、需求同步回升下，下半年營運績效可期，整體表現將明顯優於上半年。

威剛表示，隨著DRAM及NAND Flash現貨價格雙雙落底反彈、國際貿易紛爭未解，及供應端產出收斂，下游客戶回補安全庫存需求持續強勁，加上第3季傳統旺季及新機上市效應，將推升下半年的營運表現。

威剛上半年累計合併營收為119.8億元，稅前淨利3.76億元，稅後淨利2.62億元；屬母公司業主利益為2.73億元，以加權平均股本21.82億元計算，上半年累計每股純益1.25元。

第2季受DRAM價格跌幅超乎預期影響，第2季累計營收55.74億元，毛利率略為下滑至8.49%，在業外獲利挹注下，單季稅前淨利為1.99億元，季增12.71%，稅後淨利1.1億元；屬母公司業主利益為1.15億元，每股稅後淨利為0.53元。

威剛公告7月合併營收為20.62億元，月增6.5%。其中NAND Flash相關產品營收較上個月成長18.67%，固態硬碟（SSD）產品出貨更持續升高，占整體營收比重也正式突破3成，達32.46%。

董事長陳立白表示，今年NAND Flash與DRAM現貨價已在6月落底，合約價亦在7月底和8月底分別落底，由於短期內日韓貿易戰不易解決，恐影響韓國記憶體廠全產能量產，加上上游原廠也紛紛宣布減產或延後資本支出和設備投資，看好此波記憶體價格走勢可望延續至11月。

在未來幾個月價格走勢確立之下，威剛看好7月、8月及9月的業績將因需求呈一路成長之態勢，並持續優先出貨予老客戶，為下半年整體獲利爭取最佳效益。累計威剛今年前7月合併營收為140.41億元；DRAM產品營收比重48.97%，非DRAM產品營收比重51.03%。

為迎接傳統旺季及搶攻電競市場，威剛近期推出首款PCIe 4.0 SSD XPG GAMMIX S50及業界首顆RGB三防外接式硬碟HD770G。

GAMMIX S50搭載PCIe Gen4x4傳輸介面，與傳統SATA SSD相比，速度提升近10倍，同時可提供高達2TB大容量，鎖定電競高階玩家、AR/VR遊戲和高階影像製作市場。

HD770G外接式硬碟則主打獨家RGB燈效技術及封裝技術，將導光板嵌進機身，並具備防水、防塵、抗震結構，成為業界首款RGB燈效結合三防規格的外接式硬碟。