矽格7月營收8.56億元 今年新高

2019-08-06 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



IC封測廠矽格（6257）公布7月合併營收8.56億元，創下今年新高，為連續三個月營收成長。

矽格表示，手機晶片、網路通訊晶片、電源管理晶片及無線藍芽耳機晶片客戶出貨需求皆持續放大，喜迎第三季半導體傳統旺季到來。

下半年為傳統電子旺季網通以及物聯網族群開始拉貨，矽格去年資本支出大幅增加，12吋高階測試、Wafer level測試、記憶體測試等，擴增百台測試機台，產能擴充20%以上，預料擴產效益在今年逐季發酵。

雖然受美中貿易衝突影響，客戶IC設計公司不確定感增加，下單波動幅度變大，但預料中國企業供應鏈去美化政策確立，加大自身及對台廠採購量之下，矽格今年仍間接受惠，下半年產能利用率可望大幅提昇。

另外，大客戶推出5G單晶片，預計明年第1季在終端產品可見其晶片，矽格也將受惠於5G題材帶動，且5G等IC的測試程序較複雜，需涵蓋高溫與低溫測試，因此測試時間將由一般消費品所需的30秒增加到數分鐘以上，有助於提升矽格營收與毛利率提升。

矽格7月合併營收8.56億元，較上月增加6.8%，較去年同期則成長2.6%；累計前七個月之營收50.90億元，較去年同期則減少9.7%。