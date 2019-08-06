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雍智營運動能爆發 7月營收、上半年財報同步創高

2019-08-06 11:14經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

晶圓探針卡及測試板廠雍智（6683）晶圓測試卡及探針卡、IC老化測試載板三大業務大爆發，公布7月營收8416萬元及上半年財報每股盈餘3.56元，雙雙創下上櫃掛牌以來歷史新高，預計下半年進入5G移動平台應用，業績逐季成長，法人預估營收獲利可再戰新高。在業績加持之下，今（6）日股價逆勢大漲，盤中一度來到120.5元高點，漲幅6.63%。

由於客戶在第2季手機晶片進入量產出貨高峰，帶動雍智業務同步成長，公布第2季稅後淨利達4,226萬元，季減13.7%、年增11.9%，每股盈餘1.59元；累計上半年稅後淨利9126萬元，年增14.6%，每股稅後淨利3.56元，創下上櫃掛牌以來新高。

而下半年營運動能也呈現強勁態勢，自結7月合併營收8,416萬元，月增26.47%、年增38.57%；累計前七個月營收4.66億元，年增20.19%。不僅單月營收創下新高，累計營收亦刷新紀錄。

法人指出，雍智上半年及7月業績持續成長，不僅未受貿易戰影響，且因貿易衝突激化中國廠商供應鏈淡化美方技術來源，提高自主能力，中國半導體提升對台晶圓測試卡及探針卡、IC老化測試載板下單。

此外，5G、人工智慧、車用電子講求高頻高速，終端產品應用陸續開出，帶動整體測試載板需求增加，包含5G、車用雷達、無線射頻天線模組等新技術，多元化的功能及性能要求，需要測試的項目變多，對製造端而言，成本逐漸增加，故認證IC製造的良率重要性高，而 IC測試載板及探針卡也都要特別設計來因應 。

目前雍智大客戶台系手機晶片大廠已發布最新5G系統單晶片，且預計明年將再推出新5G單晶片，雍智除了持續掌握既有4G訂單之外，新加5G晶片測試載板，可望受惠於5G效應加持。

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