泰鼎7月營收強勁 早盤逆勢抗跌漲逾4%

2019-08-06 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



PCB廠泰鼎-KY（4927）受惠7月營收走強，帶動今（6）日股價逆勢抗跌，早盤勁揚逾4%。泰鼎本季進入傳統旺季，7月營收來到11.63億元，較上個月成長37.5%，也比去年同期成長5.7%，為單月歷史第三高，營收連續三個月上揚。累計今年前七個月營收64.65億元，年增8.9%。

美中貿易戰急遽升溫，泰鼎因生產基地座落於泰國，獲網通廠及系統組裝廠關注，本季轉單開始貢獻業績。泰鼎看好未來營運，泰國二廠三期擴產計畫持續推動，將於下半年開始動工，預估最快在2021年第1季開出新產能。