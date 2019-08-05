立積報喜上半年轉盈 拿到華為訂單

2019-08-05 20:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



射頻元件廠立積（4968）於5日舉行法說會報喜，該公司8月已取得認證，成為華為供應商。對此，立積董事長馬代駿表示，已開始小量出貨，今年後續還有機會打入其手機應用。

立積公布第2季每股純益達1元，上半年每股純益為0.82元，已轉虧為盈。該公司第2季業績6.66億元，季增幅度超過五成，並轉為獲利6,100萬元，單季毛利率為38.6％，創歷史新高。

立積也公布7月合併營收為2.67億元，月增3.8％，年增18.8％，累計前七月合併營收為13.58億元，年減15％。對於下半年展望，馬代駿認為，就是持續努力做。法人則估計其本季業績有機會成長雙位數百分比，創歷史新高。

針對美中貿易戰的影響，馬代駿指出，目前無法知道情況會如何發展，所以就是把產品做好，貿易戰使得中國市場加速發展，但如果公司的產品沒有做到一定程度也打不進去。

立積中國區總經理黃智杰則說，美中貿易戰發生之後，確實中國業者對於射頻器件的採購策略有所改變，現在當地客戶採購射頻零件，會傾向找亞洲供應商，所以不只立積受益，其他廠商也因此得到好處。

立積第2季約有近九成業績來自WiFi業務，其中射頻前端模組（FEM）業績占比，已達47％。黃智杰表示，FEM占WiFi業績的比重，本季可能達五成左右，這也是今年的重要動能。