泰鼎7月營收逾11.6億元 歷年同期新高

2019-08-05 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）今（5）日公告7月營收逾11.6億元，年成長5.7%，是歷年同期新高表現，較今年6月8.46億元，月成長37.5%。

泰鼎先前單月營收歷史新高是在2018年10月創下的紀錄，該月營收12.38億元。

泰鼎累計今年前七月營收約為64.65億元，年成長8.9%。不過若以功能貨幣泰銖計算，泰鼎7月營收則年減3.4%，前七月營收則年成長2.8%。