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華孚營收7月營收回溫 月成長27.2%

2019-08-05 14:48經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

金屬機殼廠華孚（6235）營運逐步回溫，7月營收1.54億元，較上個月成長27.2%，已逐步回升至今年第1季事故前平均月營收的60%。

華孚今（5）日公告7月營收1.54億元，較上個月成長27.2%，已逐步回升至本年度第1季事故前平均月營收的60%。惟7月營收相較去年同期的3.6億元仍減少57.3%。累計華孚今年前七個月合併營收初估為13.47億元，較去年同期的20.89億元減少約35.5%。

華孚自今年3月底中國大陸昆山廠區發生爆燃起火，由於重大工案事件，導致該廠區現階段仍無法運作，目前還處於調查期間，而昆山廠為華孚主要生產基地，持續的停工也衝擊公司營收。

華孚董事長蔡豐賜先前指出，本次燃爆因有人員傷亡，在中國屬於重大工安事件，因此至今調查報告仍未出爐，所以工廠也還沒得到准許復工。目前向政府申請先讓保險公司去查看，但還未得到回覆。華孚強調，資產損失方面股東不用太擔心，可能還有點利益。

華孚昆山一廠停工，也拖累正在動工的昆山二廠，現階段也無法運作。華孚應對方式，除了等中國政府調查報告出爐後，決定昆山廠後續處理，另一方面，加速提高馬鞍山新廠產能也成為現階段經營重點。華孚也有意在馬鞍山再增購54畝地。

華孚營收
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