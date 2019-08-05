信邦7月合併營收17.02億元 再創新高

2019-08-05 09:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



信邦董事長王紹新。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 電子零組件廠商信邦自結2019年7月合併營收為17.02億元，較6月16.80億元成長1.27%，比去年同期14.25億元成長19.40%；累計2019年前7月合併營收為106.47億元，較去年同期成長18.71%。

信邦指出，2019年7月合併營收17.02億元，再次超越6月之營運表現，自3月份起，已連續5個月改寫單月營收歷史高點紀錄及單月營收首次突破17億元；累計2019年前7月合併營收為106.47億元，除較去年提早一個月超越100億元外，亦為歷年同期之高點。

2019年7月營運的增長，係醫療及健康照護、汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售，分別較6月成長5.84%、1.64%、6.33%及6.69%。綠能產業7月之銷售雖較6月減少8.49%，但仍較去年同期成長64.58%。

信邦MAGIC 5大產業累計2019年前7月之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長16.60%；汽車產業成長3.67%；綠能及節能產業成長50.00%；工業應用產業成長17.73%；通訊及電子週邊產業成長1.44%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收76.62%；連接器及零組件銷售佔23.38%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔28.54%；工業應用產業佔28.45%；通訊及電子週邊產業佔合併營收25.46%；醫療及健康照護產業佔9.13%；汽車產業佔8.42%。