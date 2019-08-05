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利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 一張圖看各國預測路徑

放火燒屋為見兒一面 靈異台劇裡的生死遺憾

貿聯三大產品線動能強 展開填息行情

2019-08-05 09:25經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

貿聯-KY（3665）受惠於美系新客戶資訊類產品拉貨，消費性Docking放量，第二季營收達成法人優於預期，第三季延續上季榮景，法人預估第三季營收挑戰雙位數成長。今日盤中一度來到233.5元，漲幅2.6%。

貿聯今年營運動能來自資訊類、家電類及車用三大類產品，電器類產品有新客戶的加入，舊客戶的新產品改款推出也促使電器類產品保有成長力道，與客戶開發新專案，除了既有電源線產品之外，配合客戶需求陸續開發出智慧家電訊號線。特斯拉平價車款Model 3陸續於歐洲、中國開始交付車輛，也可為貿聯車用線束起加分效益。

貿聯智慧家電營收
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