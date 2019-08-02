群創董事王志超轉讓持股過半 解任職務

2019-08-02 22:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



面板大廠群創董事王志超，轉讓持股數超過選任時持股數二分之一，2日群創在重訊公告，王志超當然解任。群創強調，王志超仍為群創首席顧問，與經營團隊運籌帷幄的關係不變。

群創表示，任自然人董事的王志超因不諳法令規範，於財務調節時，轉讓持股數高過選任時持股數二分之一，依公司法規定解職。

群創強調，王志超轉讓持股，屬個人理財行為，與群創營運表現無關。董事缺補缺將於最近一次股東會，進行補選。他仍為群創首席顧問，與經營團隊運籌帷幄的關係不變。

今年6月重回群創董事會的前董事長王志超日前表示，電子產品有剛性需求支撐，美中貿易戰對市場的影響將不如2008年金融海嘯嚴重。他並揭示三大策略方針，協助群創朝正向營運、穩健獲利目標邁進。

他強調，以自然人身分加入董事會，可以彰顯公司治理精神，平衡與最佳化股東權益。群創發展三大策略，首先是重建台灣供應鏈競爭力；其次是在2025年達成中國製造、在地服務及策略聯盟。第三是以整機提高營收與獲利能力。

對於對美中貿易戰，他認為，面板主要應用於手機、筆電、電視、顯示器，這些產品都有剛性需求，2008年金融海嘯造成全球經濟陰霾，整體需求未下降。